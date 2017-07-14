إلغاء أنشطة الكنائس القبطية في مصر خلال يوليو

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أكدت مصادر بالكنيسة القبطية في مصر، اليوم الخميس، أن الكنائس أُبلغت بإلغاء كافة الأنشطة والرحلات الدينية خارج الكنائس خلال شهر يوليو/تموز الجاري، بسبب "تهديدات أمنية".

وأضافت المصادر لوكالة "رويترز"، أن المتحدث الرسمي للكنيسة، الأب بولس حليم، أبلغ الكنائس بقرار البابا تواضروس الثاني، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، بمنع رحلات الكنائس، أو الأنشطة أيّاً كانت، حتى نهاية الشهر الجاري، سواء داخل القاهرة أو خارجها، حفاظًا على أرواح المسيحيين.

ويأتي هذا التحذير في أعقاب هجوم إرهابي على أقباط كانوا في طريقهم إلى دير بمحافظة المنيا، جنوبي القاهرة، في مايو/أيار الماضي. وأسفر الهجوم في حينها عن مقتل 29 شخصًا.