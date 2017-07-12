بعد 15 ساعة من وضع جثته في ثلاجة الموتى.. حصلت المفاجأة!

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بعد إعلان وفاته والتحضير لدفنه عاد طبيب صيدلاني شاب للحياة مجدداً، بعد 15 ساعة من إعلان وفاته، ووضعه في ثلاجة الموتى بمستشفى في العاصمة الأردنية عمّان، تمهيدًا لإكمال الإجراءات وتسليم جثته إلى أهله لدفنه.

ووفقاً لـ«الجزيرة»، كان شقيق المتوفى قد أخبر الأطباء بشكوكه بشأن وفاة شقيقه، وهو ما أثار اهتمامهم وتعاملوا مع موقف أخيه بجدية عالية، فأخضعوا الميت «المفترض» لصدمات كهربائية على أمل إنعاش قلبه وعودة النبض إليه.

وشاءت إرادة الله أن يستجيب قلب الجثة للصدمات الكهربائية، ليعود الدماغ للعمل بعد نحو ساعتين من ذلك، عقب 15 ساعة قضاها في ثلاجة الموتى، وبعدها عاد للحياة، لينقل إلى مستشفى البشير الحكومي لاستكمال الفحوصات والعلاج بدلًا من المقبرة.