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ابنة الـ 22 عاماً تفارق الحياة في حفل زفافها!

10
JULY
2017
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شهدت مدينة سمالوط بمحافظة المنيا جنوب العاصمة المصرية القاهرة مأساة إنسانية، حيث سقطت عروس مصرية مغشيا عليها خلال حفل زفافها وفارقت الحياة عقب نقلها للمستشفى مباشرة.
 
وقال عمر حسين أحد أبناء المدينة لـ"العربية.نت" إن العروس جهاد عمر حماد تبلغ من العمر 22 عاما طالبة بالفرقة الثانية تعليم أساسي لغة إنجليزية سقطت مغشيا عليها خلال حفل زفافها للشاب مؤمن العنكيري، وقام المدعون بنقلها للمستشفى لتلفظ هناك أنفاسها الأخيرة.
 
وتناقل أصدقاء العروس والعريس الواقعة على مواقع التواصل حيث أكدوا أن العروس وعقب وصولها قاعة الزفاف، أخبرت أقاربها بأنها تشعر بحالة غريبة من الإرهاق والتعب، وخلال دقائق سقطت مغشيا عليها، وتم نقلها للمستشفى لتفارق الحياة متأثرة بإصابتها بأزمة قلبية حادة وفق ما ذكره الأطباء.
 
وقالوا إن حفل الزفاف تحول لمأتم وتعالت الصرخات بدلا من الزغاريد، فيما أصيب العريس وأقارب العروس بصدمة حادة جراء ما حدث.
 
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