اشتباكات ضارية بين ميليشيات طرابلس

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اندلعت اشتباكات ضارية الأحد بين ميليشيات متنافسة على الطريق الساحلي إلى الشرق من العاصمة الليبية طرابلس، وفق ما ذكرت رويترز.

وقال شاهد للوكالة إن الاشتباكات اندلعت عندما حاولت ميليشيا معارضة لحكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس الاقتراب من العاصمة لتتصدى لها ميليشيات متحالفة مع حكومة الوفاق.

واشتبك الجانبان قرب بلدة القره بوللي الساحلية التي تبعد نحو 50 كيلومتر إلى الشرق من طرابلس.

وقال أحد السكان لرويترز "الأرض تهتز تحت قدمي...الضوضاء الناجمة عن الاشتباكات مرتفعة لدرجة أنني ظننت أن المجموعات التي تتقاتل تستخدم مدفعية ثقيلة".

وأغلقت الميليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني الطريق الساحلي في تاجوراء وهي ضاحية تقع شرقي طرابلس وأقاموا حواجز رملية لمنع تقدم منافسيهم.

وتعيش طرابلس حالة من الفوضى منذ استيلاء مجموعة من الميليشيات المتنافسة عليها بعد سقوط نظام معمر القذافي.