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العبادي: العالم لم يتصور أن العراقيين سيقضون على "داعش" بهذه السرعة

9
JULY
2017
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أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الأحد، أن العالم لم يكن يتصور أن العراقيين سيقضون على "داعش" بهذه السرعة، وذلك بعد وقت قصير من وصوله لمدينة الموصل لتحية القوات العراقية على انتصارها الكبير على التنظيم الإرهابي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان "أننا نولي أهمية كبرى لإعادة الخدمات والبنى التحتية، وأننا سعداء برؤية عودة الحياة الطبيعية للمواطنين، وهذا كله نتيجة تضحيات المقاتلين الأبطال الذين أبهروا العالم بشجاعتهم.

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، عصر اليوم الأحد بأن القوات العراقية رفعت علم البلاد على آخر وكر لتنظيم "داعش" الإرهابي في المدينة القديمة للموصل، وبذلك تصبح المدينة محررة بالكامل.

ونقلت مراسلتنا، عن مصدر أمني، أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب، وصلت آخر بقعة محددة لتحريرها من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي في المدينة القديمة، وهي ضفة النهر.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على الكشف عن اسمه، أن نائب قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية، الفريق الركن، عبد الوهاب الساعدي، رفع العلم العراقي عند ضفة النهر، وبذلك أصبح الساحل الأيمن للمدينة محرر بالكامل من سيطرة "داعش".

المصدر: سبوتنيك

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