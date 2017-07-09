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الدفاع الروسية: مناطق تخفيف التوتر في سوريا تتمتع بالاستقرار

9
JULY
2017
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن الوضع في مناطق تخفيف التوتر في سوريا مستقر، مشيرة إلى أن هذا التقييم تتفق عليه جميع الأطراف المتنازعة.


وأضاف البيان أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية سجل الجانب الروسي في لجنة المراقبة الروسية التركية المشتركة، انتهاكين لنظام وقف إطلاق النار في محافظة اللاذقية، فيما سجل الجانب التركي 7 انتهاكات في المحافظات التالية: درعا (1) وحماة (2) ودمشق (2) واللاذقية (2).
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الانتهاكات تتمثل في حوادث إطلاق نار عشوائية من الأسلحة الخفيفة في مناطق يسيطر عليها تنظيما “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيان.


وأشار البيان إلى انضمام قرية واحدة بمحافظة السويداء إلى نظام وقف إطلاق النار، ليرتفع بذلك عدد القرى والمدن المنضوية في عملية المصالحة إلى 2000 قرية، في حين تستمر المفاوضات مع الفصائل المعارضة بشأن انضمامها إلى الهدنة في محافظات حلب وإدلب ودمشق وحماة وحمص والقنيطرة.
ويبلغ عدد الفصائل الملتزمة بالهدنة 228 فصيلا حاليا، بحسب البيان.


وقام المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا بتنفيذ 7 عمليات إنسانية خلال اليوم الماضي، حيث قدم 2.6 طن من المواد الغذائية لأهالي مدينة حلب جراء 6 عمليات إنسانية ، إضافة إلى توزيع طن آخر من المواد الغذائية في عملية مماثلة بمحافظة اللاذقية.
وشملت المساعدات الإنسانية 1130 شخصا، في حين تم تقديم خدمات طبية إلى163 شخصا، بالإضافة إلى إرسال قافلة للمساعدات الإنسانية إلى عدد من القرى في محافظة دمشق.

Reuters
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