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إغتصب طفلاً .. ثم ذبحه.. ثم ألقى به قرب منزلٍ مهجور!

8
JULY
2017
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أعلنت السلطات الأردنية اعتقال شخص "من أرباب السوابق الجرمية"، اغتصب طفلاً سورياً في السابعة من عمره، ثم ذبحه، وتركه في منزل مهجور وسط عمان، الجمعة.

وقال بيان صادر من مديرية الأمن العام، أن "شرطة وسط عمان تبلغت صباح الجمعة، بوجود جثة طفل في أحد المنازل المهجورة في منطقة سفح النزهة شارع الأردن" وسط عمان.

وأضاف أن "كوادر البحث الجنائي والمركز الأمني، والمختبر الجنائي، تحركت على الفور للمكان للكشف على الجثة التي تبين أنها لطفل سوري الجنسية في السابعة من عمره، ويوجد على جسده علامات عنف، مع وجود جرح قطعي على منطقة الرقبة، أدى إلى وفاته، إضافةً إلى علامات تُشير إلى احتمال الاعتداء عليه جنسياً، قبل قتله".

وأشار البيان إلى اعتقال شخص: "من أرباب السوابق الإجرامية من قاطني ذات المنطقة المحيطة بمسرح الجريمة، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه صباح أمس الجمعة، باصطحاب الطفل إلى المنزل المهجور، وفيه اعتدى عليه جنسياً، ثم أقدم على ذبحه حتى لا يفتضح أمره، وغادر المكان بعد ذلك".

واوضح البيان أن "نتائج المختبر الجنائي، وبعد مقارنة الأدلة والمسحات التي أخذت من مسرح الجريمة، وجسد الضحية بالعينات التي أخذت من المتهم، أكدت تطابقها، وأنها تعود له، وأنه ذات الشخص الذي أقدم على الاعتداء جنسياً على الطفل المغدور، وقتله".

ولم يعط البيان مزيداً من التفاصيل حول هوية، أوعمر القاتل، مشيراً إلى أن "التحقيق ما زال جارياً في القضية".

ويُقيم في المملكة الأردنية نحو 680 ألف لاجئ سوري، فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس (آذار) 2011، مُسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يُضاف اليهم، حسب الحكومة نحو 700 ألف سوري، دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.

24.ae

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