اختفاء عريس ليلة زفافه .. ورسالة مـتأخرة تكشف السبب !

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اقدم مواطن أردني على الهرب إلى خارج الأردن قبل ساعات من اقامة حفل زفافه في أحد الفنادق في العاصمة عمان .وبحسب المعلومات الواردة فإن العريس وقبل ساعات من الحفل اخذ حقيبة ملابسه بحجة تسليمها للفندق الذي سيقام به الحفل وسيقيم به مع العروس بضع أيام إلا أنه لم يعد للمنزل مما دفع ذويه بمحاولة الإتصال به والتي باءت بالفشل.



وبعد أن قرر ذوي العروسين بالغاء الحفل متوقعين أن العريس قد تعرض لحادث حيث اخذوا يبحثون عنه في المستشفيات والمراكز الأمنية وصلت رسالة منه من خلال تطبيق الواتس اب يطمئنهم على نفسه ويبلغهم عدم رغبته بالزواج وأنه سافر للخارج مقرراً عدم العودة.