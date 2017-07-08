بالصورة- مفاجأة صادمة: وفاة صديقة لعمرو سمير تثير الجدل

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لها - كشفت "فريدة" إحدى صديقات الفنان والمذيع الراحل عمرو سمير عن مفاجأة صادمة أثارت الجدل، حيث شاركت صورة عبر حسابها على إنستغرام للراحل ظهر فيها مع مجموعة من أصدقائه، مشيرة في تعليقها على الصورة، أن هناك فتاة أخرى تُدعى "ريهام" قد توفيت أيضًا ، وعلقت على الصورة قائلة: "الله يرحمكم حبايبي في الجنة إن شاء الله ".

ورغم أن فريدة لم توضح إذا كانت ريهام قد توفيت في الخارج مع عمرو أم توفيت في مصر ، لكن الصورة أثارت تساؤل أحد المتابعين من أصدقاءهما ، حول سبب رحيلهما فجأة، و علق قائلًا "ليش أهو مو يقولون متوفي سكته قلبيه .. البنت شلون ماتت .. ولا هذا حادث وإلا شنو!؟"، ليشير إلى إحتمالية وفاته في حادث، أو وجود شبهة جنائية .

وكان عمرو سمير قد توفي يوم الأربعاء الماضي، بأزمة قلبية مفاجأة في إسبانيا، عن عمر يناهز 33 عاما .