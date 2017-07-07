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دبلوماسي قطري مخاطبا ترامب: هذا ما سيحدث إذا لم تنصحوهم!

7
JULY
2017
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طالب السفير القطري في روسيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن ينصح حلفاءه في الخليج بتغيير سياساتهم تجاه بلاده، محذرا واشنطن من تضرر مصالحها إن هي واصلت دعم هؤلاء ضد الدوحة.
 
وشدد السفير القطري فهد بن محمد العطية على أن "ما تقوم به السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر من أعمال ضد قطر" سيجر المنطقة إلى "انقسامات أعمق وإلى عدم الاستقرار".
 
وكتب الدبلوماسي القطري في مقالة بعنوان "قطر تصمد أمام تنمر الجيران"، نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أمس، أن بلاده على النقيض من خصومها، "تؤيد وتدافع عن القيم الأمريكية بما في ذلك الحكم الدستوري وحرية التعبير وحقوق الإنسان".
 
ولفت العطية إلى أن بلاده تعد "محورا في الحرب الدولية ضد الإرهاب ومن أكبر الداعمين الماليين والسياسيين لها"، مضيفا أنها أيضا "تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية، وكانت تشارك في التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن".
 
ورأى السفير القطري أن بلاده تعرضت للحصار لأن دولا "تشجعت بالتغيرات الجيوسياسية في المنطقة التي رأت فيها فرصة لتخويف الشعوب العربية من الحلم بالتغيير"، مشددا على أن بلاده "لن تتراجع أمام هذه الهجمة غير المبررة".
 
وبشأن قناة الجزيرة، قال العطية إن موقف بلاده من مطالب إغلاقها واضح ويتمثل في أنها تساند "حرية التعبير وأن هذه الوسائل الإعلامية حرة فيما تنشره من محتوى ينتقد أياً من الدول وحتى قطر نفسها".
 
وأشار الدبلوماسي القطري إلى أن خصوم بلاده لا يستطيعون العفو عن قطر، لأنها أتاحت قناة الجزيرة التي يتمكن مواطنو هذه الدول من "معرفة الحقيقة" من خلالها.
 
المصدر: الشرق القطرية
روسيا اليوم
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