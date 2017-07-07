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إليكم آخر ما فعله الأمير خالد بن طلال من أجل ابنه «الأمير النائم».. ستتأثرون حتماً

7
JULY
2017
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أطلقت لجنة الأعمال والمشاريع الخيرية التابعة للأمير خالد بن طلال مسابقة جديدة تحمل اسم ابنه الوليد الملقب بالأمير النائم.
 
وحملت المسابقة عنوان «الوليد شفاه الله وعافاه». وسيحصل الفائزون فيها على جائزة حج إلى بيت الله الحرام للعام 1438هـ.
 
وأوضحت مصادر اللجنة أنه سيتم إعلان سؤال المسابقة مساء أيام الجمعة  13 و20 و27 شوال. وأفادت بأنه يمكن الإجابة على السؤال من الساعة 4 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة وحتى الـ 4 فجرًا.
 
وكشفت اللجنة أنه سيتم إجراء قرعة لإعلان أسماء 7 فائزين في العاشرة من مساء اليوم التالي. وأضافت أنه يحق للفائز اصطحاب مرافق معه.
 
واشترطت المسابقة الموجهة إلى المواطنين والمقيمين في السعودية ألا يكون الفائز ومرافقه أديا فريضة الحج في وقت سابق وألا تتجاوز قيمة حملتهما 20 ألف ريال، علماً أنه لا يحق لهما المطالبة بالحصول على قيمة الجائزة نقدًا.
 
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