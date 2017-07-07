فاجعة في "شاليه".. مقتل سيدتين مع جنين إحداهما!

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وقعت جريمة مروّعة في منتجع الشاطئ الأزرق في مدينة اللاذقية على البحر الأبيض المتوسط، ضحيّتها سيدتان لم يرحم المجرم جنين إحداهن، ليقتله وهو في بطن والدته أيضا.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر إعلامية أن القاتل دخل إحدى الشقق السياحية مسلحا بسلاح أبيض بهدف السرقة، ظنا منه بأن الشقة السياحية فارغة، ولكنه اصطدم بوجود سيدتين داخل الشقة.

وقام القاتل مباشرة بطعن السيدة الأولى في بطنها، قاتلا الجنين الذي بداخلها، ثم انتقل إلى السيدة الأخرى، وطعنها عدة طعنات، توفيت إثرها على الفور، ثم هرب من المكان، وبعد توافد بقية العائلة إلى الشقة، تم استدعاء سيارة إسعاف، فتم نقل الأم الحامل إلى المستشفى على وجه السرعة، إلا أنها فارقت الحياة بعد ساعات قليلة.

فرع الأمني الجنائي في مدينة اللاذقية فشل في إلقاء القبض على المجرم القاتل، بحسب العديد من الروايات التي تناقلتها وسائل إعلامية.