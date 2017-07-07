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هذا ما فعله طبيب تجميل بشفتي هذه فتاة..!

7
JULY
2017
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تعرضت المرشدة السياحية المصرية "ش. ف" لمأساة كبيرة، حيث تم تشويه شفتيها خلال عملية تجميل أجراها لها طبيب تجميل مصري شهير.
 
وكشفت المرشدة تفاصيل ما حدث لـ"العربية.نت"، وقالت إنها تعمل مرشدة سياحية، وعملها يحتاج لأن تقابل السائحين بابتسامة لطيفة وجميلة، لذلك قررت إجراء ما يسمى عملية "تجميل ابتسامة"، وأكدت أنها لم تكن عملية "حقن شفاه".
 
وسألت حينها عن أفضل طبيب تجميل متخصص بمثل هذه الجراحات، ورشح لها البعض طبيباً كبيراً يعمل أستاذاً بجامعة عين شمس.
 
كما أضافت أنها توجهت يوم العملية لإجراء الجراحة، وعلمت أن إجراءها يتطلب حقنا للشفة العليا والسفلى، وفق ما أخبرها به المسؤولون في المستشفى بنصف أمبول فيلر فقط أي نصف سم، لكنها وبعد إجراء الجراحة فوجئت بآلام شديدة لا تحتمل.
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