بالصور: عروس تقتل زوجها بطريقة وحشية.. والسبب صادم!

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إليكم السبب الذي دفعها لقتله ..

شاشة نيوز-وكالات- في برنامجها "صبايا الخير"، عرضت الاعلامية ريهام سعيد جريمة قتل مروعة هزت الشارع المصري، حيث أقدمت عروس على قتل زوجها بوحشية.

وفي التفاصيل التي عرضها التقرير التلفزيوني، شرحت والدة الضحية الخيانة والغدر التي تعرض لهما ابنها من قبل عروسته التي حرصت على دس السمّ في كوب العصير قبل ان تقتله بسبب عشيقها.

أما والد الضحية فشرح ما حصل وكيف وجد ابنه مرمي على السرير، مؤكداً انها اشترت مبيد حشري، لتؤكد الام ان قوة بنيان ابنها دفعه للتقيء وعندها وجد زوجته مع عشيقها في وضع مخل فقتلوه، مشيرة الى ان زواجهما استمر 85 يوماً.