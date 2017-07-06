جريمة مروعة في السعودية - شقيق يقتل شقيقته بطريقة مرعبة... إليكم ما فعله

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ae - أقدم شاب من محافظة النعيرية في المنطقة الشرقية في السعودية على قتل شقيقته الكبرى. وفي التفاصيل أن خلافاً نشأ بينهما ما دفع الأخ العشريني إلى الاعتداء عليها بأداة حادة.

وأشار موقع «أخبار 24» بأنّ الجاني اتصل بعد ذلك بالجهات الأمنية وأبلغها بفعلته. وأشار إلى أنه تهجّم على شقيقته بأداة حادة في منزلهما بعد خلاف وقع بينهما وأحدث إصابات بليغة في أنحاء متفرقة من جسدها.

وقد توجهت الشرطة إلى المنزل فوراً وألقت القبض على المتهم. كما قامت بنقل الضحية إلى المستشفى. لكن تبيّن أنها فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها. ومن المتوقع أن تتم إحالة القضية إلى النيابة العامة.