قطر: سنغلق خط الغاز مع الإمارات بحال تصاعد الأزمة

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قال الرئيس التنفيذي لـ"قطر للبترول" سعد الكعبي إن "قطر للبترول لن تغلق خط الأنابيب دولفين الذي ينقل الغاز الطبيعي إلى الإمارات، لكن إذا تصاعدت الأزمة القائمة مع دول في الخليج، فإن السلطات القطرية سيكون لها الحق في ذلك".

وأضاف الكعبي أن "قطر للبترول" تعتزم اتخاذ إجراء قانوني ضد شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بعد أن مارست أدنوك "بند القوة القاهرة في شحنات مكثفات".

وأضاف في مؤتمر صحافي أن أدنوك أعلنت "حالة القوة القاهرة بينما لم تمارسه شركته".

وأشار إلى أن "أدنوك فرضت حالة القوة القاهرة بشكل مخالف للقانون وأن شركته تتخذ إجراءات قانونية في هذا الشأن"، وقال إن "قطر للبترول لديها عقد لتسليم مكثفات إلى أدنوك". ولم يتسن الحصول على تعليق من أدنوك.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، أكبر مورد في العالم للغاز الطبيعي المسال، بمزاعم "دعم الإرهاب". وتنفي قطر هذه المزاعم.

ومن المنتظر أن تجتمع هذه الدول العربية غداً الأربعاء لمناقشة ما إذا كانت ستنهي الأزمة أم ستفرض إجراءات إضافية على قطر.