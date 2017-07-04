بالصور: مقتل فنان عربي بوحشية والسبب.. جماله؟!

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شاشة نيوز - وكالات - عثر على الفنان العراقي كرار نوشي، أمس الاثنين جثة ممزقة في أحد أحياء شرقي العاصمة العراقية بغداد، بعد اختطافه على يد مجهولين.

وتناقل العراقيون نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور الفنان العراقي كرار نوشي الذي حقق شهرة واسعة بسبب وسامته وجماله، الذي غادر الحياة مبكرا في أولى خطواته نحو النجومية، وعبارات غضب واستنكار لمقتله بطريقة وصفوها بالشنيعة والمروعة، والتي لا تفرق عن جرائم تنظيم "داعش" الإرهابي بحق المدنيين وحرياتهم الشخصية.

ورصد موقع "سبوتنيك" في العراق، الغضب الشعبي الذي اجتاح صفحات العراقيين في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد العثور على جثة كرار في منطقة شارع فلسطين، وعليها طعنات عديدة في أماكن مختلفة من جسده مع كدمات تعذيب، بعد ساعات من اختطافه بسبب شائعات روجتها إحدى صفحات الـ"فيسبوك".

كما ونشرت الصفحة صورا للفنان كرار مرفقة بمنشور فحواه "هذا ملك جمال العراق" للسخرية منه، بسبب شعره الذهبي الطويل وعيونه الملونة المغايرة للملامح العراقية التي يغلب عليها سواد العينيين والشعر الأسود والبني.

ويشار الى ان كرار نفى ترشيحه لمسابقة خاصة بملك جمال العراق، معتبرا الجمال هو كل شاب عراقي على ساتر القتال للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، كما نوه عبر منشور عبر صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك"، إلى اعتزازه بحريته الشخصية في بناء مظهر خارجي له، مختتماً توضيحه بكلمة "أحبكم" وجهها لمتابعيه وللساخرين منه.

ويتعرض الشباب الذي يتمتعون بالوسامة إلى انتقادات لاذعة وتهديدات بالقتل واعتبارهم "عار" ودخلاء وتقليد للغرب وتهديد للأعراف الاجتماعية والقبلية، وفق نظرة المجتمع إليهم.