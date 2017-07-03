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رسالة تميم تصل إلى الكويت

3
JULY
2017
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وصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى الكويت صباح اليوم لتسليم رد بلاده على مطالب دول المقاطعة.
 
وجاء ذلك بعد أن أعلنت الكويت عن موافقة السعودية والإمارات والبحرين ومصر على طلب أمير الكويت صباح الأحمد  الجابر الصباح، تمديد المهلة الممنوحة لقطر لمدة 48 ساعة، وذلك بعد ما أكدت الحكومة القطرية للكويت أنها  سترسل ردها الرسمي اليوم الاثنين على قائمة المطالب الموجهة إليها .
 
وتلعب الكويت دور الوساطة بغية تسوية الأزمة، التي دخلت المرحلة الأكثر حدة في 5 يونيو/حزيران الماضي، بعد قرار الدول الأربع قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار وعقوبات اقتصادية ضدها. وقدمت دول المقاطعة قائمة من 13 مطلبا للدوحة، منها إغلاق قناة "الجزيرة"، والتخلي عن مشروع القاعدة العسكرية التركية في الدوحة، وتخفيض مستوى العلاقات مع إيران.
 
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير دولة الكويت سيستقبل، اليوم الاثنين، وزير الخارجية القطري الذي يحمل رسالة خطية من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
 
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في القاهرة، بعد غد الأربعاء، لبحث خطواتهم المقبلة إزاء الأزمة الخليجية. وأعلنت القاهرة أن الاجتماع سيُعقد بناء على دعوة من وزير خارجيتها سامح شكري.
 
وكان وزير الخارجية القطري قال، السبت، إن جميع مطالب دول المقاطعة قدمت لكي تُرفَض، وشدد على أن بلاده مستعدة للحوار، ولكنها لن تقبل بانتهاك سيادتها.
 
وأضاف الوزير أن المطالب الـ13 تنتهك القانون الدولي، وأن مقدميها لم يريدوا أصلا تنفيذها، معتبرا أن الغرض منها انتهاك سيادة قطر وفرض وصاية عليها، والحصول منها على تعويضات، وإنهاء حرية التعبير في المنطقة.
روسيا اليوم
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