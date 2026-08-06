يكشُف مصدر سياسي أن رئيس الجمهورية جوزاف عون لم يُقفِل أبواب القصر أمام الحــزبٍ، بل أرسل مؤخراً ولايزال رسائل عدة تحمل انفتاحاً واستعداداً للحوار حول قضايا وطنية ساخنة، لكن الحـزب أوصَد الأبواب وأعلن الطلاق السياسي.