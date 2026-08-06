كواليس - مصدر سياسي: عون لم يوصِد أبواب القصر أمام الحـزب
-
06 August 2026
-
47 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
يكشُف مصدر سياسي أن رئيس الجمهورية جوزاف عون لم يُقفِل أبواب القصر أمام الحــزبٍ، بل أرسل مؤخراً ولايزال رسائل عدة تحمل انفتاحاً واستعداداً للحوار حول قضايا وطنية ساخنة، لكن الحـزب أوصَد الأبواب وأعلن الطلاق السياسي.
-
Just in
-
10 :41
تحليق كثيف للطيران المسير المعادي في أجواء صور
-
10 :37
"الوكالة الوطنية": تمشيط مدفعي معاد لمنطقة الحي الشرقي في المنصوري
-
10 :17
انطلاق اليوم الثالث من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما
-
10 :14
الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء يزور السعودية بين 6 و8 من الشهر الجاري ويرافقه رئيس الأركان ووزير الخارجية
-
10 :04
منظمة الصحة العالمية: تفشي إيبولا يتجاوز سرعة الاستجابة
-
09 :58
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد النقاش باتجاه الزلقا ومن الدورة وصولًا حتى الكرنتينا
-
-
Other stories
-
-
-
بالفيديو - عشاء خاص بين سمير وستريدا... على ضو القوات!
-
الشرع يفضّل دخول لبنان مع قوة عربية..ويسعى لحوار مع الحزب
-
ساعات التفاوض الشاق: لا اتفاق على دور إيطالي لمهمّة التحقق
-
«روما 2»... مفاوضات لبنان وإسرائيل تتعثر بـ«توسعة المناطق النموذجية»
-
سبْتة ولبنان: نزوح واحد، سلاح واحد!
-
إنفجار مرفأ أم إنفجار دولة؟... كيف نحمي لبنان؟
-
ليلة ساخنة في الجنوب..!
-
إخلاء المنصوري واعتداءات
-
الوفد الأميركي طلب تعليق المفاوضات
-
جولة المفاوضات السابعة انتهت في يومها الثاني من دون التوصل الى نتائج عملية
-
أسرار الصحف ليوم الخميس 6 آب 2026
-
عناوين الصحف ليوم الخميس 6 آب 2026
-
مصادر سورية: مفاجأة هامة... لقاء قريب يجمع بين حزب الله والقيادة السورية
-
إسرائيل تضغط على المفاوض اللبناني عسكرياً... أول إنذار إخلاء منذ نهاية الحرب
-
إبداعات النائب العام التمييزي تتواصل: تسليم دبور إلى رام الله خلافاً للقانون
-
EXCLUSIVE
خاص - بن فرحان يُلغي زيارته الى لبنان.. ما السبب؟
-
بعد إشكال تخلله إطلاق نار... هذا ما فعله الجيش!
-
نشاط رمزي لهيئة قضاء طرابلس في "التيار" استذكاراً لانفجار ٤ آب
-
فريد البستاني من مجلس النواب: تقدمنا باقتراح قانون لتنظيم أعمال الوساطة والتمثيل في مجال التأمين الذي اصبح الآن مرحلة النقاش الرسمي
-
بالصورة - جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الجمعة
-
-
Just in
-
10 :41
تحليق كثيف للطيران المسير المعادي في أجواء صور
-
10 :37
"الوكالة الوطنية": تمشيط مدفعي معاد لمنطقة الحي الشرقي في المنصوري
-
10 :17
انطلاق اليوم الثالث من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما
-
10 :14
الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء يزور السعودية بين 6 و8 من الشهر الجاري ويرافقه رئيس الأركان ووزير الخارجية
-
10 :04
منظمة الصحة العالمية: تفشي إيبولا يتجاوز سرعة الاستجابة
-
09 :58
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد النقاش باتجاه الزلقا ومن الدورة وصولًا حتى الكرنتينا
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
مسيّرة توقف الرحلات في مطار بن غوريون.. ما الذي يجري في إسرائيل؟
-
-
06 August 2026
-
جنا عمرو دياب تستعد لطرح أول ألبوم غنائي بعد نجاحها مع والدها
-
-
06 August 2026
-
طيران الإمارات تطلق رسميا خدمة "Crypto.com Pay"
-
-
06 August 2026
-
اتهامات بالعنف المنزلي تفجر خلافاً جمهورياً... وترمب يتدخل لاحتواء الأزمة
-
-
-
06 August 2026
-
إنفانتينو يمتدح مبابي وسط أزمة استقالته من الفيفا
-
-
06 August 2026
-
بالفيديو - عشاء خاص بين سمير وستريدا... على ضو القوات!
-
-
-
06 August 2026
-
تدهور خطير في صحة الطبيب الأسير حسام أبو صفية.. وجمعية إسرائيلية تطالب بفحص طبي مستقل
-
-
06 August 2026
-
بالفيديو - ترامب يلاحق طفلًا على المسرح: "لا أريده أن يسقط مثل بايدن"
-
-
-
06 August 2026
-
الشرع يفضّل دخول لبنان مع قوة عربية..ويسعى لحوار مع الحزب
-
-
-
06 August 2026
-
«أبل» تتهم موظفاً سابقاً بتصوير وثائق سرية قبل انتقاله إلى «أوبن إيه آي»
-
-
06 August 2026