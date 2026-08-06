Tayyar Article
رئيسة الوزراء اليابانية: باعتبارنا الدولة الوحيدة التي تعرضت للقصف النووي نتحمل مسؤولية السعي لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية
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06 August 2026
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38 mins ago
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source: tayyar.org
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مصادر أوكرانية: 3 قتلى في هجمات روسية على منطقة خاركيف
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ترامب: تُشيّد شركات الدفاع الأميركية أكبر عدد من المصانع والمنشآت في تاريخ بلادنا
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09 :05
مصادر أوكرانية: 3 قتلى في هجمات روسية على منطقة خاركيف
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09 :02
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنتين قرب رام الله بعد اشتباه بمحاولة تسلل مسلحين
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محافظة القدس: قوات االجيش الإسرائيلي تبدأ هدم محال تجارية في محيط حاجز قلنديا العسكري شمال القدس
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08 :18
هيئة البحرية البريطانية: ناقلة أبلغت عن سماع دوي انفجارين أثناء عبورها مضيق هرمز
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08 :16
إنفجار مرفأ أم إنفجار دولة؟... كيف نحمي لبنان؟ (الجمهورية) تتمة
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08 :04
ترامب: تُشيّد شركات الدفاع الأميركية أكبر عدد من المصانع والمنشآت في تاريخ بلادنا
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06 August 2026
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06 August 2026
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جولة المفاوضات السابعة انتهت في يومها الثاني من دون التوصل الى نتائج عملية
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