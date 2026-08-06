تواصل القصف والغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان طوال الليل وحتى صباح اليوم، مستهدفًا بلدات المنصوري ومجدل زون وعلي الطاهر وبيت ياحون، بالتزامن مع عمليات تمشيط داخل بلدة الخيام. وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على المنصوري والبرج الشمالي، ما أدى إلى سقوط جرحى في البرج الشمالي نُقلوا إلى مستشفيات صور، فيما طال القصف أيضًا محيط بلدة حداثا، مع إطلاق رشقات رشاشة باتجاه منطقة الحمرا الساحلية في بيوت السياد.