خاص - بن فرحان يُلغي زيارته الى لبنان.. ما السبب؟
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05 August 2026
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35 mins ago
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source: tayyar.org
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ألغَى مستشار وزير الخارجية للشأن اللبناني الأمير يزيد بن فرحان زيارته التي كانت مقررة الى لبنان، ولم يتبلغ المسؤولون اللبنانيون أي موعدٍ جديد للزيارة. وقد عزا مصدر مطلع السبب الى انشغال المملكة العربية السعودية بالتطورات العسكرية والأمنية المستجدة في الخليج والتصعيد الإيراني – العراقي – اليمني ضد المملكة.
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