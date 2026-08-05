Tayyar Article
قصف مدفعي ثقيل يستهدف بلدة مجدل زون
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05 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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23 :46
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22 :50
استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدة مجدل زون وأطراف بلدتي المنصوري والحنية
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هيئة قضاء كسروان - الفتوح في "التيار" تحيي عيد الجيش مع العسكريين المتقاعدين تتمة
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22 :29
بالفيديو - لحظة مرعبة في الضاحية! تتمة
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05 August 2026
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