بمناسبة مرور ست سنوات على انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، أقامت هيئة قضاء طرابلس في التيار الوطني الحر نشاطًا رمزيًا على دوار بيستاشيو – الميناء، تضمّن إضاءة الشموع ووضع الأعلام اللبنانية، وفاءً لأرواح الشهداء وتضامنًا مع عائلاتهم.ويأتي هذا النشاط تأكيدًا على أن ذكرى الرابع من آب ستبقى محطة وطنية جامعة، تستوجب التمسك بالحقيقة والعدالة، وصون ذاكرة الشهداء، والعمل من أجل دولة تحمي أبناءها وتصون مؤسساتها، حتى لا تتكرر هذه المأساة التي هزّت وجدان اللبنانيين.العدالة للشهداء، الحقيقة للأحياء.