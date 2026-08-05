Tayyar Article
وزير الخارجية العراقي: استعرضت مع نظيري السعودي سياسة الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة
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05 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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05 August 2026
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