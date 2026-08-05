Tayyar Article
زيلينسكي: بحثتُ مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته تأمين مزيد من الصواريخ الاعتراضية
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05 August 2026
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59 mins ago
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source: tayyar.org
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20 :13
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من داخل غزة: سنواصل العمل على إزالة التهديدات والدفاع عن البلدات والسكان ولن نسمح بنشوء تهديد علينا من غزة كما كان في السابع من أكتوبر
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معلومات mtv من روما: رغم مقبولية المشاركة الايطالية في المفاوضات عند اسرائيل لكن انطباعاً تكوّن باستمرار عدم تحبيذها أي دور أوروبي في الجنوب
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05 August 2026
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05 August 2026
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05 August 2026
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05 August 2026
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