يعقد مجلس الوزراء، الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة، في 7 الحالي، جلسة في القصر الجمهوري، في بعبدا، لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية، مبينة في الجدول المرفق ربطا.