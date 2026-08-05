وزير الاقتصاد احال عدداً من أصحاب المولدات المخالفين إلى النيابة العامة التمييزية
-
05 August 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
وجّه وزير الاقتصاد عامر البساط، اليوم، كتاب إحالة إلى النيابة العامة التمييزية بحق ١٣ من أصحاب المولدات على الأراضي اللبنانية كافة، الذين دأبوا بصورة مستمرة وممنهجة على مخالفة التسعيرات المحددة من وزارة الطاقة والمياه، وطالب ب"إنزال أشد العقوبات بهم بسبب مخالفاتهم المتكررة في هذه الظروف الحساسة، وذلك في إطار توجّه وزارة الاقتصاد والتجارة لاتخاذ إجراءات تصعيدية مشدّدة بحقّ المخالفين من أصحاب المولدات.
وهذه الإحالة لا تقتصر على المخالفات المتعلقة بالتسعيرة، بل تفتح المجال أمام النيابة العامة، ضمن صلاحياتها، للتحقق بصورة شاملة من مدى التزام هؤلاء بموجباتهم القانونية، بما في ذلك حيازتهم التراخيص اللازمة، والتزاماتهم المالية والضريبية، وتقيدهم بالشروط البيئية وسائر القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وصولاً لتحريك دعوى الحق العام بحقهم وإحالتهم إلى القضاء المختص".
-
Just in
-
20 :21
فريد البستاني من مجلس النواب: تقدمنا باقتراح قانون لتنظيم أعمال الوساطة والتمثيل في مجال التأمين الذي اصبح الآن مرحلة النقاش الرسمي تتمة
-
20 :13
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من داخل غزة: سنواصل العمل على إزالة التهديدات والدفاع عن البلدات والسكان ولن نسمح بنشوء تهديد علينا من غزة كما كان في السابع من أكتوبر
-
20 :07
معلومات mtv من روما: رغم مقبولية المشاركة الايطالية في المفاوضات عند اسرائيل لكن انطباعاً تكوّن باستمرار عدم تحبيذها أي دور أوروبي في الجنوب
-
19 :53
زيلينسكي: بحثتُ مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته تأمين مزيد من الصواريخ الاعتراضية
-
19 :49
الأساتذة المتعاقدون في اللبنانية استنكروا عدم إدراج ملف التفرغ على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء
-
19 :36
بالصورة - جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الجمعة تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
انهيار قسم من مبنى سكني في الضاحية!
-
شو الوضع؟ تقدم طفيف في مفاوضات روما ونارٌ في الجنوب: عودة العبوات الناسفة ولهجة التهديدات
-
"لبنانيّون ضد التطبيع" يلتقون غداً الخميس
-
هيئتا بيروت الأولى والثانية في "التيار" تدعوان إلى وقفة الخميس في ذكرى "٧ آب"
-
عرضٌ أوروبي كبير لـلحــزب يشمُل قيادة الجيش! (محمّد حميّة)
-
بالصور - تفكيك صواريخ وقنابل طيران في هذه البلدات
-
عاجل - إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه البلدة الجنوبية!
-
وضع إكليل من الغار في شليفا على نصب شهداء الجيش
-
تسلم وتسليم بين هيئتي بعلبك - الهرمل السابقة والمعينة حديثاً
-
لقاء أمني لبناني - سوري في وزارة الداخلية... هذا ما تمّ بحثه
-
مقتل جنديَين إسرائيليَين في جنوب لبنان... ماذا في التفاصيل؟
-
بشأن "الإفادات".. بيانٌ هامّ من "التربية"!
-
قبل الغارات العنيفة... هذا ما حصل جنوبًا!
-
أجواء "روما 2"... اليوم أفضل من جلسة أمس؟
-
بالفيديو: تصعيد إسرائيليّ جنوبًا... ماذا يحصل؟
-
غارة إسرائيليّة ثانية عنيفة استهدفت بلدة المنصوري
-
مجلس المطارنة الموارنة: نؤيد مسار المفاوضات ونشجب الأذى الذي تلحقه إسرائيل بالجنوب
-
الجيش الإسرائيليّ يلقي قنابل مضيئة فوق حرش علي الطاهر
-
غارة إسرائيلية من الطيران الحربيّ استهدفت مشاع بلدة المنصوري
-
EXCLUSIVE
كواليس - دور خفي لبرّاك.. هل أقنَع ترامب بدخول الشرع إلى لبنان؟
-
-
Just in
-
20 :21
فريد البستاني من مجلس النواب: تقدمنا باقتراح قانون لتنظيم أعمال الوساطة والتمثيل في مجال التأمين الذي اصبح الآن مرحلة النقاش الرسمي تتمة
-
20 :13
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من داخل غزة: سنواصل العمل على إزالة التهديدات والدفاع عن البلدات والسكان ولن نسمح بنشوء تهديد علينا من غزة كما كان في السابع من أكتوبر
-
20 :07
معلومات mtv من روما: رغم مقبولية المشاركة الايطالية في المفاوضات عند اسرائيل لكن انطباعاً تكوّن باستمرار عدم تحبيذها أي دور أوروبي في الجنوب
-
19 :53
زيلينسكي: بحثتُ مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته تأمين مزيد من الصواريخ الاعتراضية
-
19 :49
الأساتذة المتعاقدون في اللبنانية استنكروا عدم إدراج ملف التفرغ على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء
-
19 :36
بالصورة - جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الجمعة تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
فريد البستاني من مجلس النواب: تقدمنا باقتراح قانون لتنظيم أعمال الوساطة والتمثيل في مجال التأمين الذي اصبح الآن مرحلة النقاش الرسمي
-
-
-
05 August 2026
-
بالصورة - جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الجمعة
-
-
-
05 August 2026
-
انهيار قسم من مبنى سكني في الضاحية!
-
-
-
05 August 2026
-
شو الوضع؟ تقدم طفيف في مفاوضات روما ونارٌ في الجنوب: عودة العبوات الناسفة ولهجة التهديدات
-
-
-
05 August 2026
-
"لبنانيّون ضد التطبيع" يلتقون غداً الخميس
-
-
-
05 August 2026
-
هيئتا بيروت الأولى والثانية في "التيار" تدعوان إلى وقفة الخميس في ذكرى "٧ آب"
-
-
-
05 August 2026
-
عرضٌ أوروبي كبير لـلحــزب يشمُل قيادة الجيش! (محمّد حميّة)
-
-
-
05 August 2026
-
مصدر عسكري سوري لـ«الشرق الأوسط»: حالة الاستنفار لغاية تدريبية فقط
-
-
05 August 2026
-
بالصور - تفكيك صواريخ وقنابل طيران في هذه البلدات
-
-
-
05 August 2026
-
فرق الإطفاء تواصل جهود مكافحة الحرائق في اليونان رغم «تحسّن» الوضع
-
-
-
05 August 2026