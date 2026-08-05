Tayyar Article
انهيار قسم من مبنى سكني في الضاحية!
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05 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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افادت"الوكالة الوطنية للاعلام" بانهار قسم من مبنى سكني في الضاحية الجنوبية عند أوتوستراد السيد هادي نصر الله وهو خال من السكان، كان استهدف سابقًا خلال العدوان الإسرائيلي الأخي، ولم يؤد الى وقوع إصابات.
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