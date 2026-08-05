افادت"الوكالة الوطنية للاعلام" بانهار قسم من مبنى سكني في الضاحية الجنوبية عند أوتوستراد السيد هادي نصر الله وهو خال من السكان، كان استهدف سابقًا خلال العدوان الإسرائيلي الأخي، ولم يؤد الى وقوع إصابات.