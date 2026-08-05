شو الوضع؟ تقدم طفيف في مفاوضات روما ونارٌ في الجنوب: عودة العبوات الناسفة ولهجة التهديدات
-
05 August 2026
-
25 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
من روما، تتحدث المعلومات عن تقدم وتطور إيجابي في المفاوضات بمستوياتها السياسية والعسكرية. لكن على أرض الواقع في الجنوب، طرأ تطور نوعي تمثَّل بعودة العبوات الناسفة إلى الإستخدام، مع مقتل جنديين إسرائيليين في مبنى تم تفخيخه سابقاً. ومن شأن هذا التحول، في حال تكرّر في الأيام المقبلة، أن يؤشر إلى مرحلة جديدة هجينة بين الإحتلال والعمليات المضادة، بما يشبه مرحلة ما قبل تحرير الجنوب في عام ٢٠٠٠.
الجنوب كان اشتعل بعد انفجار العبوة الناسفة بالغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت المنصوري ومجدل زون، كما طال القصف المدفعي زبقين وتلة علي الطاهر ودوحة كفررمان وبلدات عدة، فيما عمدت قوات الإحتلال إلى إشعال النار في عدد من أحراج القرى. وفي مقابل العبوات الناسفة، عادت لهجة التهديدات بالإخلاءات على لسان الناطقين باسم الإحتلال وطالت بلدة المنصوري.
وفي مسار المفاوضات، أشارت مصادر قصر بعبدا الى وجود تقدم وتطور إيجابي في جولة روما الأربعاء. وقالت المصادر إن "اجتماع روما العسكري بحث ملف المناطق النموذجية بشقين، الأول استكمال العمل في المنطقتين اللتين باتتا تحت سيطرة الجيش وإمكانية توسيعهما والثاني وضع جدول تسلسلي لمناطق نموذجية جديدة مع طرح بنت جبيل والخيام بشكل جدي من الجانب اللبناني".و اوضحت ان الجانب الإسرائيلي لم يعلن أي موقف تجاه المنطقتين التجريبيتين وهما بنت جبيل والخيام.
على خط مواز، جال وزيرا الأشغال والدفاع فايز رسامني وميشال منسى على بلدتي قعقعية الجسر وزوطر الغربية، للاطلاع على حجم الأضرار التي خلّفها العدوان الاسرائيلي.
وفي المواقف، جدد المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري دعمهم مسار المفاوضات، لكنهم شجبوا اعتداءات إسرائيل وما تنفذه من أذى في الممتلكات وعمليات الحرق والتدمير.
وفيما استنفر الجيش السوري من جهة الحدود مع العراق،
عُقدَ لقاء أمني لبناني - سوري في وزارة الداخلية بحث في مكافحة الإرهاب والتهريب وملف النازحين واتفاق على اجتماعات دورية لتطوير التنسيق الأمني بين البلدين.
-
Just in
-
17 :35
طوارىء الصحة: شهيد و12 جريحًا حصيلة الغارة الاسرائيلية على تبنين
-
17 :28
الخزانة الأميركية: رفع العقوبات عن 3 كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني
-
17 :16
"لبنانيّون ضد التطبيع" يلتقون غداً الخميس تتمة
-
17 :12
هيئتا بيروت الأولى والثانية في "التيار" تدعوان إلى وقفة الخميس في ذكرى "٧ آب" تتمة
-
16 :47
الشرطة البريطانية: اعتقال امرأة بعد تعرّض عدة أشخاص للطعن في منطقة كوفنت غاردن وسط لندن
-
16 :34
الوكالة الوطنية: حوالى 15 عائلة مدنية غادرت بلدة المنصوري، كانت لا تزال موجودة في البلدة، عقب الإنذار الإسرائيلي لإخلاء البلدة
-
-
Other stories
-
-
-
"لبنانيّون ضد التطبيع" يلتقون غداً الخميس
-
هيئتا بيروت الأولى والثانية في "التيار" تدعوان إلى وقفة الخميس في ذكرى "٧ آب"
-
عرضٌ أوروبي كبير لـلحــزب يشمُل قيادة الجيش! (محمّد حميّة)
-
بالصور - تفكيك صواريخ وقنابل طيران في هذه البلدات
-
عاجل - إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه البلدة الجنوبية!
-
وضع إكليل من الغار في شليفا على نصب شهداء الجيش
-
تسلم وتسليم بين هيئتي بعلبك - الهرمل السابقة والمعينة حديثاً
-
لقاء أمني لبناني - سوري في وزارة الداخلية... هذا ما تمّ بحثه
-
مقتل جنديَين إسرائيليَين في جنوب لبنان... ماذا في التفاصيل؟
-
بشأن "الإفادات".. بيانٌ هامّ من "التربية"!
-
قبل الغارات العنيفة... هذا ما حصل جنوبًا!
-
أجواء "روما 2"... اليوم أفضل من جلسة أمس؟
-
بالفيديو: تصعيد إسرائيليّ جنوبًا... ماذا يحصل؟
-
غارة إسرائيليّة ثانية عنيفة استهدفت بلدة المنصوري
-
مجلس المطارنة الموارنة: نؤيد مسار المفاوضات ونشجب الأذى الذي تلحقه إسرائيل بالجنوب
-
الجيش الإسرائيليّ يلقي قنابل مضيئة فوق حرش علي الطاهر
-
غارة إسرائيلية من الطيران الحربيّ استهدفت مشاع بلدة المنصوري
-
EXCLUSIVE
كواليس - دور خفي لبرّاك.. هل أقنَع ترامب بدخول الشرع إلى لبنان؟
-
"مفتّشة في وزارة الاقتصاد"... وهذا ما تقوم به!
-
"فورًا"... بيانٌ هامّ من "الضمان"!
-
-
Just in
-
17 :35
طوارىء الصحة: شهيد و12 جريحًا حصيلة الغارة الاسرائيلية على تبنين
-
17 :28
الخزانة الأميركية: رفع العقوبات عن 3 كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني
-
17 :16
"لبنانيّون ضد التطبيع" يلتقون غداً الخميس تتمة
-
17 :12
هيئتا بيروت الأولى والثانية في "التيار" تدعوان إلى وقفة الخميس في ذكرى "٧ آب" تتمة
-
16 :47
الشرطة البريطانية: اعتقال امرأة بعد تعرّض عدة أشخاص للطعن في منطقة كوفنت غاردن وسط لندن
-
16 :34
الوكالة الوطنية: حوالى 15 عائلة مدنية غادرت بلدة المنصوري، كانت لا تزال موجودة في البلدة، عقب الإنذار الإسرائيلي لإخلاء البلدة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
"لبنانيّون ضد التطبيع" يلتقون غداً الخميس
-
-
-
05 August 2026
-
هيئتا بيروت الأولى والثانية في "التيار" تدعوان إلى وقفة الخميس في ذكرى "٧ آب"
-
-
-
05 August 2026
-
عرضٌ أوروبي كبير لـلحــزب يشمُل قيادة الجيش! (محمّد حميّة)
-
-
-
05 August 2026
-
مصدر عسكري سوري لـ«الشرق الأوسط»: حالة الاستنفار لغاية تدريبية فقط
-
-
05 August 2026
-
بالصور - تفكيك صواريخ وقنابل طيران في هذه البلدات
-
-
-
05 August 2026
-
فرق الإطفاء تواصل جهود مكافحة الحرائق في اليونان رغم «تحسّن» الوضع
-
-
-
05 August 2026
-
عاجل - إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه البلدة الجنوبية!
-
-
-
05 August 2026
-
إسرائيل تستنفر لمواجهة عمليات تهريب على الحدود المصرية
-
-
05 August 2026
-
وضع إكليل من الغار في شليفا على نصب شهداء الجيش
-
-
-
05 August 2026
-
تسلم وتسليم بين هيئتي بعلبك - الهرمل السابقة والمعينة حديثاً
-
-
-
05 August 2026