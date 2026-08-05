دعت مبادرة "لبنانيّون ضد التطبيع" إلى "حضور لقاء عام لإطلاق المبادرة التي تضم أكثر من87 هيئة من المجتمع الأهلي والثقافي والشعبي، بهدف توحيد الجهود وتنسيق المواقف والأنشطة لمواجهة مشاريع التطبيع مع العدو الاسرائيلي، والتصدي لكل أشكال الترويج له في لبنان".واوضحت المبادرة في بيان لها أنالبرنامج يتضمن الآتي :- تعريف بالمبادرة- ⁠كلمات لشخصيات وطنية ونشطاء.- فقرة فنية.- إطلاق نداء مبادرة لبنانيون ضد التطبيع.المكان: مسرح المدينة - الحمراالزمان: الخميس 6 آب 2026 الساعة 5:30 - 7:00 ب. ظ.للتواصل والإستفسار:رقم الهاتف: 81084938البريد الالكتروني: lebantinorm@gmail.com