هيئتا بيروت الأولى والثانية في "التيار" تدعوان إلى وقفة الخميس في ذكرى "٧ آب"
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05 August 2026
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36 mins ago
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source: tayyar.org
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دعت هيئتا بيروت الأولى والثانية في التيار الوطني الحر إلى وقفة الخميس في ذكرى "٧ آب"، وذلك الخميس الساعة 8h30 مساء في ساحة ٧ آب مقابل العدلية
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