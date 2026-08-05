عرضٌ أوروبي كبير لـلحــزب يشمُل قيادة الجيش! (محمّد حميّة)
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05 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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لم تنجَح الحرب الإسرائيلية – الأميركية خلال عامين ونصف بالإجهاز على حزب الله وفق المُخطط المرسوم، وإن أصابَت الحزب بـ"نكبة" غير مسبوقة منذ تأسيسه باغتيال سيّده وقادته واختراق منظومته العسكرية والأمنية وتدفيع بيئته اللّصيقة والبعيدة أثماناً باهظة وتاريخيّة..
بِضعة أشهرٍ الى الوراء تولّدت قناعة لدى دوائر القرار الأمني والعسكري في واشنطن و"تل أبيب" بأن الخيار العسكري مع الحزب لم يُنّتِج نهاية حاسمة.. ورغم التدمير والتهجير لقرى ومدن جنوب الليطاني وبعض قرى شماله، أخفقَ الجيش الإسرائيلي بالسيطرة البريّة المباشرة لتفكيك البنية العسكرية والصاروخية والعملياتية للحزب لاسيما في المحور المُمتَد من عليّ الطاهر – جبال الجرمق والريحان والرفيع وصولاً الى إقليم التفاح والبقاع الغربي، بموازاة تعثُرٍ أميركي بتسيّيل مسار مفاوضات واشنطن واتفاق الإطار وموازين القوى الإقليمية والوصاية شبه الكاملة على السلطة اللبنانية في فرض معادلة أمنية وسياسية وشعبية تدفع الحزب لتقديم تنازلا
ت عسكرية وسياسية كُبرى بملفات السلاح والحدود والسلام مع "إسرائيل".
وكان الهدف الأميركي – الإسرائيلي المركزي يزداد تعقيداً مع ثبات الحزب في الميدان وسقوط الرهان على انهيار بيئته الشعبية رغم الخسائر الكبيرة، وكُلما ارتبطَ الملف اللبناني بالمسار الإقليمي الأميركي – الإيراني.. هذه المعطيات وتحوّل الحزب الى معضلة إسرائيلية – أميركية وربما إقليمية عصيّة على الحل حتى بالتلويح باستخدام العامل السوري، حرّكَت قنوات الدبلوماسية الدولية والإقليمية المعهودة استناداً الى تقدير بأن اللحظة المثالية لِمُفاوضَة الحزب قد آنت وهو في ذروة الإنهاك وقمة الضعف والبحث عن حبل نجاة، فيما جيوبوليتيك المنطقة يتغيّر من حوله ويعيش قلق وهاجس الواقع السوري، في وقت إيران مُنشغِلة بالحرب الكبرى وسبل الدفاع عن مصالحها القومية وتفعيل عوامل الصمود للحفاظ على نظامها وتُفاوِض بشق النفس لفكّ الشرّنقة المزمنة حولها وتثبيت حقوقها وصولاً الى ترسيخ مكانتها الإقليمية.
حاجة الرئيس الأميركي ورئيس الحكومة الإسرائيلية لإنجازات دبلوماسية على مسافة أشهر قليلة من استحقاقي الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة وفي ظل استعصاء الحلول العسكرية في لبنان وإيران واليمن والعجز عن صرف حربهما في السوق التفاوضي، دفعَ بوسطاء دوليين وإقليميين للتواصل المباشر والغير مباشر مع "حارة حريك" لجسّ نبض الحزب حول الثمن الذي يقبل به لمقايضة سلاحه الثقيل والخروج من المعركة الإقليمية الكبرى مع إيران والإنكفاء عن قضايا المنطقة والإنصراف الى العمل السياسي الداخلي.
وإنّ تصدّرَت مصر الحراك الخارجي وافتتحَت العروض القائمة على احتواء السلاح بدل نزعه في بداية الحرب الأخيرة، لكن موجة العروض توالَت على "حارة حريك"، وفق ما يكشُف معنيون ومطلعون لدرجة أنه لا يمُرَ أسبوع من دون زائرٍ أو اثنين يحملون عروضاً تتراوح بين استضافة حوار بين الحزب ومسؤولين أميركيين وبين سلّة مكاسب سياسية سلطويّة، وكان آخر الوسطاء رئيس دولة عربية زارت واشنطن مؤخراً أبدى استعداده لإقامة حوار في بلاده بين الحزب والأميركيين أو نقل الرسائل بينهما.
لم يُخفِ ترامب المجاهرة بطلب الحوار مع الحـزب.. كما لم يجد حرجَاً في البوح بذلك أمام رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال لقائه في البيت الأبيض، حيث أبدى استعداه للحوار مع الحزب إذا طلبَ منه الرئيس!، وقبله طلبَ الرئيس الأميركي من السفيرة اللبنانية في واشنطن أرقام مسؤولين في الحـزب لكي يتصل بهم، فأجابت بالنفي وبأن الذين تعرفهم رحلوا!.
العروض السخيّة على "الضاحية" ليست وليدة ساعتها ولام تولد من بنات أفكار أصحابها، بل سبقَ وتلقى الأمين العام السابق للحزب السيد الشهيد حسن نصرالله جملة عروض خلال العقدين الماضيين وقبل حرب الستة وستين يوماً.. أبرزها كان عرض الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان على السيد نصرالله أموالاً طائلة لإعادة الإعمار ومكاسب في السلطة لقاء تسليم السلاح الثقيل. وعرض آخر وصفته آنذاك مراجع سياسية كبيرة بالتاريخي، حمله المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين للسيد نصرالله لوقف جبهة إسناد غزة والخروج من جنوب الليطاني مقابل مكاسب استراتيجية للحزب: دور كبير في الحكم وأموال لإعادة الإعمار واستثمارات مالية وفي قطاع النفط والغاز، وأن البديل هو حرب إسرائيلية كبيرة للقضاء على الحزب.
لم تقّتصِر الإغراءات ولُعبة العصا والجزرة على الخارج، إنما أبلغ مرجعٌ لبناني كبير قيادة الحزب منذ أشهر بأن المطلب الأميركي هو تسليم السلاح الثقيل فقط (الصواريخ الباليستية والكورنيت والمسيرات) ويمكنه الاحتفاظ بالسلاح المتوسط والفردي.
وبحسب ما يكشف المطلعون فإن العرض اللافت الذي يجب أن تلتفِت الى معانيه وأبعاده المكونات اللبنانية وفريق المراهنين على الخارج الأميركي لتقويض نفوذ الحزب العسكري والسياسي في لبنان وبسط سيطرة الدولة على أراضيها، هو الذي نقله سفير دولة أوروبية بارزة الى الحـزب يشمل منحه حق تسمية قائد الجيش وامتيازات في الدولة والحكم لقاء تسليم السلاح الثقيل!..
ويقول المطلعون إن التواصل قائم بين الحزب وجهات عربية وغربية ويتلقى المبادرات ويدرسها ويعطي رأيه فيها، لكنه رفض العروض التي تحمل مطالب إسرائيلية وتصب في مصلحة نتانياهو وحكومته للخروج من مأزقه على حساب مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته وتضحيات أبنائه وتطلعات أجياله. ويؤكد المطلعون أن الحـزب لم يخُضّ الحرب لنيل المكاسب السياسية والمالية في السلطة بل قضية أرض وعرض ومبدأ ومستقبل ووجود، وهو ليس لقمة سائغة في فم المصالح الأميركية – الإسرائيلية الكبرى.
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