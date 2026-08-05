صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان التالي:عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات: مجدل سلم وقبريخا – مرجعيون، برعشيت ودير انطار – بنت جبيل، شوكين - النبطية، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها، حفاظًا على سلامة المواطنين.تشدد قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.