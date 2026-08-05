Tayyar Article
وضع إكليل من الغار في شليفا على نصب شهداء الجيش
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05 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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بمناسبة الإحتفال بعيد الجيش اللبناني تم وضع إكليل من الغار على النصب التذكاري لشهداء الجيش في بلدة شليفا، من قبل منسق قضاء بعلبك الهرمل في التيار السيد طوني عبود والأستاذ روني نصرالله ومنسق هيئة شليفا الأستاذ جورج معلوف، بحضور اعضاء الهيئة واهالي الشهداء وقياديين من التيار و فعاليات ومنتسبين ومناصرين.
وتم عزف نشيد الشهداء والنشيد الوطني من قبل فرقة موسيقى شليفا.
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