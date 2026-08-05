Tayyar Article
تسلم وتسليم بين هيئتي بعلبك - الهرمل السابقة والمعينة حديثاً
-
05 August 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
اقيم في المقر العام للتيار الوطني الحر في بناية "ميرنا الشالوحي" حفل تسلّم و تسليم بين الهيئة السابقة للتيار الوطني الحر في بعلبك - الهرمل و الهيئة المعينة حديثاً ط، بحضور نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان خوري و النائب سامر التوم و منسق الأقضية جيلبير سلامة و المنسق السابق اجان بولس و المنسق الحالي طوني عبود و بحضور حشد من الملتزمين من بعلبك الهرمل.
والقيت كلمات بالمناسبة ترحيباً بالحضور واشادة بالدور الذي قامت به الهيئة السابقة برئاسة الدكتور بولس و الآمال من الهيئة المعينة حديثاً.
تلى اللقاء تقديم درع شكر للدكتور بولس وشرب الانخاب و قطع قالب حلوى بالمناسبة.
-
Just in
-
16 :12
غارة من مسيرة إستهدفت مصلى بلدة تبنين قضاء بنت جبيل وسقوط إصابات
-
16 :09
الجيش الاسرائيلي: بدأنا شن غارات دقيقة في منطقة جنوب لبنان
-
15 :55
بالصور - تفكيك صواريخ وقنابل طيران في هذه البلدات تتمة
-
15 :50
الجيش الإسرائيلي: حزب الله يخرق اتفاق وقف إطلاق النار ونضطر للعمل ضدّه بقوة
-
15 :42
عاجل - إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه البلدة الجنوبية! تتمة
-
15 :35
حركة حماس: إطلاق خطوات جادة لتنفيذ خارطة طريق اتفاق غزة يحتاج التزام إسرائيل
-
-
Other stories
-
-
-
لقاء أمني لبناني - سوري في وزارة الداخلية... هذا ما تمّ بحثه
-
مقتل جنديَين إسرائيليَين في جنوب لبنان... ماذا في التفاصيل؟
-
بشأن "الإفادات".. بيانٌ هامّ من "التربية"!
-
قبل الغارات العنيفة... هذا ما حصل جنوبًا!
-
أجواء "روما 2"... اليوم أفضل من جلسة أمس؟
-
بالفيديو: تصعيد إسرائيليّ جنوبًا... ماذا يحصل؟
-
غارة إسرائيليّة ثانية عنيفة استهدفت بلدة المنصوري
-
مجلس المطارنة الموارنة: نؤيد مسار المفاوضات ونشجب الأذى الذي تلحقه إسرائيل بالجنوب
-
الجيش الإسرائيليّ يلقي قنابل مضيئة فوق حرش علي الطاهر
-
غارة إسرائيلية من الطيران الحربيّ استهدفت مشاع بلدة المنصوري
-
EXCLUSIVE
كواليس - دور خفي لبرّاك.. هل أقنَع ترامب بدخول الشرع إلى لبنان؟
-
"مفتّشة في وزارة الاقتصاد"... وهذا ما تقوم به!
-
"فورًا"... بيانٌ هامّ من "الضمان"!
-
وفد أمنيّ سوري في بيروت... ماذا في التفاصيل؟
-
EXCLUSIVE
كواليس - مقام "السيدة زينب" مقابل النفط العراقي!
-
الموت يغيّب نائبًا سابقًا! (صورة)
-
في لبنان... رائد ومعاون أوّل متّهمان بإدخال المخدّرات إلى سجن!
-
هذه حقيقة بيان عائلة رياض سلامة!
-
تبدّل مفاجئ بالطّقس... ماذا ينتظركم؟
-
توغّل إسرائيلي... وعمليّات تمشيط وتجريف!
-
-
Just in
-
16 :12
غارة من مسيرة إستهدفت مصلى بلدة تبنين قضاء بنت جبيل وسقوط إصابات
-
16 :09
الجيش الاسرائيلي: بدأنا شن غارات دقيقة في منطقة جنوب لبنان
-
15 :55
بالصور - تفكيك صواريخ وقنابل طيران في هذه البلدات تتمة
-
15 :50
الجيش الإسرائيلي: حزب الله يخرق اتفاق وقف إطلاق النار ونضطر للعمل ضدّه بقوة
-
15 :42
عاجل - إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه البلدة الجنوبية! تتمة
-
15 :35
حركة حماس: إطلاق خطوات جادة لتنفيذ خارطة طريق اتفاق غزة يحتاج التزام إسرائيل
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
مصدر عسكري سوري لـ«الشرق الأوسط»: حالة الاستنفار لغاية تدريبية فقط
-
-
05 August 2026
-
بالصور - تفكيك صواريخ وقنابل طيران في هذه البلدات
-
-
-
05 August 2026
-
فرق الإطفاء تواصل جهود مكافحة الحرائق في اليونان رغم «تحسّن» الوضع
-
-
-
05 August 2026
-
عاجل - إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه البلدة الجنوبية!
-
-
-
05 August 2026
-
إسرائيل تستنفر لمواجهة عمليات تهريب على الحدود المصرية
-
-
05 August 2026
-
وضع إكليل من الغار في شليفا على نصب شهداء الجيش
-
-
-
05 August 2026
-
اليابان وأميركا تتدخلان معا لدعم الين لأول مرة منذ 15 عاما
-
-
05 August 2026
-
لقاء أمني لبناني - سوري في وزارة الداخلية... هذا ما تمّ بحثه
-
-
-
05 August 2026
-
واشنطن تلغي تأشيرة سفيرة البرازيل لديها
-
-
-
05 August 2026
-
مقتل جنديَين إسرائيليَين في جنوب لبنان... ماذا في التفاصيل؟
-
-
-
05 August 2026