اقيم في المقر العام للتيار الوطني الحر في بناية "ميرنا الشالوحي" حفل تسلّم و تسليم بين الهيئة السابقة للتيار الوطني الحر في بعلبك - الهرمل و الهيئة المعينة حديثاً ط، بحضور نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان خوري و النائب سامر التوم و منسق الأقضية جيلبير سلامة و المنسق السابق اجان بولس و المنسق الحالي طوني عبود و بحضور حشد من الملتزمين من بعلبك الهرمل.والقيت كلمات بالمناسبة ترحيباً بالحضور واشادة بالدور الذي قامت به الهيئة السابقة برئاسة الدكتور بولس و الآمال من الهيئة المعينة حديثاً.تلى اللقاء تقديم درع شكر للدكتور بولس وشرب الانخاب و قطع قالب حلوى بالمناسبة.