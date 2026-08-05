مقتل جنديَين إسرائيليَين في جنوب لبنان... ماذا في التفاصيل؟
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05 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "مقتل جنديين وإصابة سبعة آخرين من اللواء 55 إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ في جنوب لبنان، مع مخاوف على حياة جندي ثالث يخضع لعملية جراحية عاجلة."
وقالت وسائل الإعلام إنّ "قتيلين سقطا على الأقل في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان."
وشنّ اللجيش الإسرائيلي غارتين على منطقة مشاع المنصوري ومحيط بلدة مجدل زون جنوب مدينة صور.
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