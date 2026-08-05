قبل الغارات العنيفة... هذا ما حصل جنوبًا!
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05 August 2026
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35 mins ago
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source: tayyar.org
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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن الغارتين اللتين استهدفتا منطقة مشاع المنصوري ومحيط بلدة مجدل زون جنوب مدينة صور، جاءتا عقب إصابة عدد من جنود الجيش الإسرائيليّ بانفجار عبوة ناسفة في منطقة مجدل زون.
وينفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارات وهمية في أجواء مناطق الجنوب وعلى علو متوسط، مخلفًا بالونات حرارية.
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