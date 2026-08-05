أفادت معلومات للـLBCI أنّ "أجواء اليوم الثاني من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما أفضل من جلسة أمس مع تسجيل تقدّم في بحث الملفات المطروحة ولا سيما ما يتعلق بالحدود وآليات التحقق إضافة إلى رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة."

وأصافت: "في اجتماعات روما استكمل البحث في ملف الحدود بشكل معمق وتخلله عرض للوثائق والأدلة القاطعة على مستوى توثيقات الأمم المتحدة منذ عام 1923 وصولا إلى خط الهدنة والخط الأزرق وكان العرض محكما بشهادة الأميركيين."

وأوضحت المعلومات أنّه "في روما عُقدت ثلاث اجتماعات منفصلة للنقاش في الملف السياسي والعسكري وملف الحدود."

وبدوها قالت مصادر بعبدا إنّه "في الاجتماع السياسي أعاد لبنان المطالبة بتجديد وقف إطلاق النار لضمان جدية وفاعلية التنفيذ في الفترة المقبلة وتغطية كل العمل على الحدود."

وكشفت مصادر بعبدا أنّ "اجتماع روما العسكري بحث ملف المناطق النموذجية بشقين الأول استكمال العمل في المنطقتين اللتين باتتا تحت سيطرة الجيش وإمكانية توسيعهما والثاني وضع جدول تسلسلي لمناطق نموذجية جديدة مع طرح بنت جبيل والخيام بشكل جدي من الجانب اللبناني."