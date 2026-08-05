أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارتين على منطقة مشاع المنصوري جنوب مدينة صور، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة مجدل زون.