مجلس المطارنة الموارنة: نؤيد مسار المفاوضات ونشجب الأذى الذي تلحقه إسرائيل بالجنوب
-
05 August 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
عقد المطارنة الموارنة إجتماعهم الشهري في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة الرؤساء العامين والرئيسات العامات للرهبانيات المارونية. وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية.
وفي ختام الاجتماع تلا المطران أنطوان عوكر، البيان التالي:
1- يعرب أعضاء المجلس عن سعادتهم الكبرى، مع أبنائهم وبناتهم، بإعلان البطريرك الياس الحويك طوباويا ورفعه فوق مذابح كنائسنا . ويرون في هذا الحدث تكريما لمسيرة رجل ترك بصمة وطنية وتربوية وروحيّة عميقة، وشكّل أمامنا مثالا في محبة الله والوطن، والتضحية من أجل أرضه وسائر أبنائه.
2- في الذكرى السنوية السادسة لجريمة التفجير في مرفأ بيروت، يُجدد أعضاء المجلس ترحمهم على ضحاياها، وصلاتهم من أجل شفاء المصابين وتعزية عائلاتهم ومحبيهم. ويُطالبون بالإسراع في إصدار القرار الظني، وكشف وقائع هذه الجريمة التي أصابت الوطن كله، وإنزال العقوبات بمرتكبيها وبمسببيها ومَنْ يقف وراءهم.
3- يؤيد أعضاء المجلس مسار المحادثات الأميركية - اللبنانية - الإسرائيلية، بحيث يُحسن المشرفون عليها والعاملون لإنجاحها ترتيب الخطوات الآيلة إلى الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان، وعودة الأهالي والبدء بإعادة إعمار المدن والبلدات والقرى المنكوبة، بعيدًا عن محاولات ربط هذه الخطوات بأجندات خارجية.
4- يشجب أعضاء المجلس بشدة مواصلة إسرائيل إلحاق الأذى المتعمد بالمنطقة الحدودية، من خلال جرف المنازل والمؤسسات، وتدمير البنى التحتية، وتبديل معالم المواصلات والسكن، وحرق الأحراج والأشجار المثمرة أو اقتلاعها والإستيلاء عليها. ويأملون بأن يكون لوضع حد لذلك أولوية في المحادثات الثلاثية.
6- يشكر أعضاء المجلس جميع الذين سعوا بجد وإصرار من أجل إنقاذ مشاعات جبل لبنان من محاولة وضع اليد عليها لأغراض مصلحية خاصة، متمنين تثبيت الإنقاذ الذي هو خطوة كبرى لنصرة التصاق اللبنانيين المعنيين بهويتهم وأرضهم، ولترسيخ ارتباط وحدة الجماعات بجغرافيتها وتاريخها وإقبالها على انتماء أكثر فأكثر إلى الوطن ومقومات بقائه وصموده.
يصلي أعضاء المجلس، مع اللبنانيين في ليلة عيد تجلي الرب، ويبتهلون إليه بشفاعة السيدة العذراء في عيد انتقالها المقبل، أن تحنو على الوطن الصغير وأهله، سائلة الرب الإله رحمته وحبًّا غامرًا للخلاص من المحنة المتمادية".
-
Just in
-
14 :41
مقتل جنديَين إسرائيليَين في جنوب لبنان... ماذا في التفاصيل؟ تتمة
-
14 :24
بشأن "الإفادات".. بيانٌ هامّ من "التربية"! تتمة
-
14 :22
التحكم المروريّ: حركة المرور كثيفة من الضبيه باتجاه جونية حتّى غزير
-
14 :09
قبل الغارات العنيفة... هذا ما حصل جنوبًا! تتمة
-
13 :55
أجواء "روما 2"... اليوم أفضل من جلسة أمس؟ تتمة
-
13 :36
بالفيديو: تصعيد إسرائيليّ جنوبًا... ماذا يحصل؟ تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
الجيش الإسرائيليّ يلقي قنابل مضيئة فوق حرش علي الطاهر
-
غارة إسرائيلية من الطيران الحربيّ استهدفت مشاع بلدة المنصوري
-
EXCLUSIVE
كواليس - دور خفي لبرّاك.. هل أقنَع ترامب بدخول الشرع إلى لبنان؟
-
"مفتّشة في وزارة الاقتصاد"... وهذا ما تقوم به!
-
"فورًا"... بيانٌ هامّ من "الضمان"!
-
وفد أمنيّ سوري في بيروت... ماذا في التفاصيل؟
-
EXCLUSIVE
كواليس - مقام "السيدة زينب" مقابل النفط العراقي!
-
الموت يغيّب نائبًا سابقًا! (صورة)
-
في لبنان... رائد ومعاون أوّل متّهمان بإدخال المخدّرات إلى سجن!
-
هذه حقيقة بيان عائلة رياض سلامة!
-
تبدّل مفاجئ بالطّقس... ماذا ينتظركم؟
-
توغّل إسرائيلي... وعمليّات تمشيط وتجريف!
-
صيدنايا ترفع الصوت وتلغي احتفالات عيد التجلي... إليكم الأسباب
-
طواحين روما: لبنان يفاوض "تجريبياً" وإسرائيل "تبرمج" التوسّع
-
جولة "مكانك راوح": واشنطن تفهمت لبنان.. ولم تضغط على إسرائيل
-
أهالي بنت جبيل والخيام يترقبون محادثات روما أملاً بالعودة إلى جنوب لبنان
-
إسرائيل تتراجع عن موقفها..!
-
إسرائيل لا تريد الانسحاب من لبنان
-
تغريدة صباحية لجنبلاط
-
EXCLUSIVE
كواليس - نائب سابق يتدخل لتأمين مصالحه!
-
-
Just in
-
14 :41
مقتل جنديَين إسرائيليَين في جنوب لبنان... ماذا في التفاصيل؟ تتمة
-
14 :24
بشأن "الإفادات".. بيانٌ هامّ من "التربية"! تتمة
-
14 :22
التحكم المروريّ: حركة المرور كثيفة من الضبيه باتجاه جونية حتّى غزير
-
14 :09
قبل الغارات العنيفة... هذا ما حصل جنوبًا! تتمة
-
13 :55
أجواء "روما 2"... اليوم أفضل من جلسة أمس؟ تتمة
-
13 :36
بالفيديو: تصعيد إسرائيليّ جنوبًا... ماذا يحصل؟ تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
مقتل جنديَين إسرائيليَين في جنوب لبنان... ماذا في التفاصيل؟
-
-
-
05 August 2026
-
بشأن "الإفادات".. بيانٌ هامّ من "التربية"!
-
-
-
05 August 2026
-
بعد أكثر من شهر على احتجازه وابتزاز عائلته.. إسرائيل تفرج عن جثمان شاب فلسطيني قتلته شرطتها دون مبرر
-
-
05 August 2026
-
قبل الغارات العنيفة... هذا ما حصل جنوبًا!
-
-
-
05 August 2026
-
والد نيمار يسخر من شائعات الاعتزال: ابني لا يملك شهادة في الطب
-
-
05 August 2026
-
عواقب تناول البطيخ الأحمر مع الخبز
-
-
05 August 2026
-
أول ظهور لمي عز الدين بعد شائعة مرضها.. ونهال عنبر توضح سبب الجدل
-
-
05 August 2026
-
أجواء "روما 2"... اليوم أفضل من جلسة أمس؟
-
-
-
05 August 2026
-
مصدر: طائرة شحن تابعة لدي.إتش.إل تهبط في هانوفر إثر اصطدامها بجسم في الجو
-
-
-
05 August 2026
-
بالفيديو: تصعيد إسرائيليّ جنوبًا... ماذا يحصل؟
-
-
-
05 August 2026