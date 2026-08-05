تكشف جهات سياسية عن دورٍ خفيّ وكبير يلعبه المبعوث الأميركي توم برّاك في ملفات شائكة تتعلق بسوريا وتركيا والعراق وكذلك الأمر في لبنان، وسعيه الدؤوب لإلحاق الملف اللبناني بسوريا سياسياً وجغرافياً ضمن ترتيبات جيوسياسية جديدة بين البلدين، وتبين أن برّاك يقف خلف إقناع الرئيس الأميركي بتدخل عسكري سوري في لبنان لإنهاء سلاح الحــزب.