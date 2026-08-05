أفادت المعلومات أنّ لقاء يعقد في هذه الأثناء في وزارة الداخلية بين الوزير أحمد الحجار ومعاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت بحضور القائم بأعمال السفارة السورية إياد الهزاع.