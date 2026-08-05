كواليس - مقام "السيدة زينب" مقابل النفط العراقي!
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05 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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يعتبر مصدر سياسي إقليمي أن "المهادنة" و"المساكنة" تحكُمان العلاقة بين النظام السوري الجديد ودولة العراق، عبر ضبط الحدود بينهما الى جانب اتفاقٍ تعاقدي ضمني بأن تتعهد السلطات السورية بحماية الشيعة والأماكن الدينية الشيعية في سوريا لاسيما مقام السيدة زينب الذي تعرض سابقاً لخطر التهديم من قبل مجموعات متطرفة، مقابل تزويد العراق لسوريا بكميات من النفط ومواد أخرى تحتاجها سوريا لمواجهة أزمتها الاقتصادية الحالية.
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