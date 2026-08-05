Tayyar Article
الموت يغيّب نائبًا سابقًا! (صورة)
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05 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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غيّب الموت نائب رئيس مجلس النواب السابق المحامي ميشال عيسى المعلولي ، ويُحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الاولى من بعد ظهر يوم الخميس 6 آب 2026، في كاتدرائية مار جرجس للروم الأرثوذكس في وسط بيروت، قبل أن ينطلق وكب الجثمان إلى بلدة راشيا الوادي، حيث تُقام صلاة التريساجيون في كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس، ويوارى في الثرى في مدافن العائلة.
وتقبل التعازي يوم الخميس 6 آب قبل الدفن، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا في صالون كاتدرائية مار جرجس للروم الأرثوذكس في وسط بيروت، ويوم الجمعة 7 آب من الساعة العاشرة صباحًا حتى السابعة مساءً في المكان نفسه، ويوم السبت 8 آب من الساعة العاشرة صباحًا حتى السابعة مساءً في صالون كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس في راشيا الوادي.
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