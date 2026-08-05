كشفت الـ MTV أنّ القوة الضاربة في شعبة المعلومات أوقفت في طرابلس رائداً في قوى الأمن الداخلي من آل رفاعي، بالإضافة الى معاون أول بتهمة إدخال المخدرات إلى سجن رومية.