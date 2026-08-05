Tayyar Article
ترامب: مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدًا الخميس
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05 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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11 :29
هذه حقيقة بيان عائلة رياض سلامة! تتمة
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11 :22
الوكالة الوطنية: يسجّل تحليق مسير إسرائيليّ على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية
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11 :13
تبدّل مفاجئ بالطّقس... ماذا ينتظركم؟ تتمة
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انطلاق اليوم الثاني من جولة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية السابعة في روما
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05 August 2026
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05 August 2026
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مراهقة تفارق الحياة بحادث مروّع
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05 August 2026
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طواحين روما: لبنان يفاوض "تجريبياً" وإسرائيل "تبرمج" التوسّع
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05 August 2026
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