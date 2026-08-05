توغّلت صباحاً آليات عسكرية عدّة ودبابات تابعة للجيش الإسرائيلي في أطراف بلدة كفرشوبا، حيث باشرت تنفيذ عمليات تمشيط وتجريف في المنطقة، وسط استنفار عسكري وتحليق لطائرات الاستطلاع في الأجواء.