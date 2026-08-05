أصدرت لجان رعايا الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس والروم الملكيين الكاثوليك في صيدنايا البيان الآتي:تأتي مواسم الأعياد المباركة لهذا العام في ظل استمرار الاعتقال غير المبرر لعدد من أبنائنا دون أي مسوغ قانوني، ودون أن يتمتعوا بأي حقوق قضائية، بالرغم من المناشدات المستمرة من قبلنا لدى الجهات الأمنية والقضائية والوعود المستمرة بإطلاق سراح المعتقلين لعدم إثبات أي تهم ضدهم.وفي ظل المعاملة السيئة المقصودة لأبناء صيدنايا على المعبر الحدودي (معبر جديدة يابوس) حيث يتم إيقاف أي شخص من صيدنايا عدة ساعات ويتم تصويره وإرسال صورته للمراجعة حتى يتم الرد بالإخلاء، دون اعتبار لكبار السن أو السيدات.وفي ظل التحريض المستمر والتحشيد والتهديد بالانتقام من أبناء البلدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والاستفزازات المستمرة التي يتعرض لها شباب البلد من قبل عدد ممن ما يسمى بالذباب الإلكتروني، بالإضافة إلى الوضع الأمني السيئ حيث تنتشر السرقات والخطف في الآونة الأخيرة.لذلك فإن لجان الرعايا الممثلين لأبناء الطوائف جميعاً في صيدنايا مع قدس الآباء الأب جورج نجمة والأب فانوئيل نجار والأب طاهر يوسف قررت ما يلي:1- تلغى جميع المظاهر الاحتفالية لأعياد التجلي وعيد السيدة والصليب وآجيا صوفيا لهذا العام، ويتم الاكتفاء فقط بإقامة الصلوات داخل حرم الكنائس.2- يتم الاستمرار بإلغاء جميع المظاهر الاحتفالية والنشاطاتية، حتى يتم إطلاق سراح أبنائنا وعودة المخطوفين وبالأخص إغلاق ملف صيدنايا والتوقف عن استهداف شبابها بجرائم لا أساس لها من الصحة.3- العدالة يجب أن تكون عامة غير مجتزأة، فالأفضل أن يتم فتح جميع الملفات ومحاسبة جميع المخطئين من أي جهة كانوا، والمضي بمصالحة حقيقية تتماشى مع التطلع نحو بناء سورية الجديدة بلد العدالة والمواطنة والحرية.4- إن أبناء صيدنايا سيستعملون كل الحقوق الدستورية للمواطن السوري في إبداء الرأي بالشكل الحضاري المعروف عنهم، إذا وجدوا أن الطريق إلى الحل القانوني والتشريعي مغلق، لضمان استعادة أبنائنا وحقوقنا.