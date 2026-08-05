يحاول وزير ونائب سابق، يملك مصالح مباشرة في قطاع حيوي على تماس يومي مع حياة اللبنانيين، التدخل لدى الجهات المعنية للتأثير في القرارات والتنظيمات المرتبطة بالقطاع، بما يؤمّن مصالحه.